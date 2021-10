Betriebsunfall: 71-Jähriger stürzt in Grube und muss ins Krankenhaus

Ein 71-Jähriger fällt in Adelzhausen in die Grube einer Autowerkstatt. Er wird mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Mit einem Rettungshubschrauber musste am Donnerstag ein 71-Jähriger von Adelzhausen in die Augsburger Uniklinik geflogen werden.

Laut Polizei bestand der Verdacht, dass er schwere Verletzungen erlitt, als er gegen 15.15 Uhr in die Wartungsgrube einer Autowerkstatt an der Aichacher Straße stürzte. An dem Sturz waren keine anderen Personen beteiligt. (AZ)