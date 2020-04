vor 20 Min.

Adolf Prause feiert Geburtstag

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft Stätzling gratuliert Adolf Prause zum 95. Geburtstag. Prause wurde 1924 in Oberaltstadt als viertes Kind der Familie Prause geboren. 1942 kam er zur Marine und wurde nach dem Krieg nach Frankreich in die Kriegsgefangenschaft zum Arbeiten im Bergwerk eingeteilt.

1948 wurde er nach drei Jahren aus der Gefangenschaft entlassen. Für ihn war keine Rückkehr in die Heimat möglich. Auf einer Zwischenstation in Bad Tölz konnte er als Schlosser bei der Firma SWA in Augsburg arbeiten. Mit seiner Heirat bekam er eine Betriebswohnung und bildete sich in Abendkursen drei Semester an der Textilfachschule weiter. Bei der Zwirnerei SWA wurde er als Textilmeister eingestellt. Er war Sänger bei dem damals großen SWA-Männerchor.

1971 kaufte das Ehepaar in Stätzling eine Eigentumswohnung und setzte sich seit dieser Zeit für die Belange der Sudetendeutschen in Stätzling ein. Heute mit 95 Jahren kann Prause auf ein erfülltes Leben mit drei Kindern und acht Enkelkindern zurückblicken. (AZ)