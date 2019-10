vor 22 Min.

Älteste Friedbergerin: Therese Roth wird 102 Jahre alt

Bürgermeister Eichmann und Landrat Metzger gratulieren. Ihre Familie sind die anderen Bewohner in ihrer Seniorenresidenz. Roth spielt besonders gerne Bingo.

Therese Roth, feierte im Café der Pro Seniore Residenz Friedberg ihren 102. Geburtstag. Laut Bürgermeister Roland Eichmann, der ihr mit Landrat Klaus Metzger gratulierte, ist sie die älteste Bewohnerin in Friedberg. Sie lebt bereits seit 22 Jahren in der Einrichtung in Friedberg-Süd.

Therese Roth spielt auch mit 102 noch Bingo

Therese Roth ist immer noch eine gepflegte Dame, die Wert auf ihr Äußeres legt. Gerne trifft sie Bekannte im Speisesaal zu Kuchen und Kaffee sowie beim Bingo.

Die Seniorin hat keine Kinder, ihr Ehemann, mit dem sie sonntags Ausflüge unternahm, als sie bereits im Heim war, ist vor vielen Jahren gestorben. Ihre Familie sind die Bewohner und Mitarbeiter der Residenz. (FA)

