Corona-Frust: Warum sind gerade alle so schlecht aufgelegt?

Plus Viele Menschen klagen über gereizte Stimmung. Sabrina Penn vom Familienstützpunkt Friedberg erklärt, warum die lange Pandemie uns überfordert.

Frau Penn, egal ob Bedienungen in Lokalen, Mitarbeiter von Behörden oder Verkäuferinnen im Supermarkt: Viele Menschen klagen gerade über einen aggressiven Grundton oder werden regelrecht beschimpft. Können Sie als Sozialpädagogin erklären, woran das liegt?