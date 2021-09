Aichach-Friedberg

vor 19 Min.

Corona und Wetter bremsen Wasserratten nicht - aber jetzt ist Schluss

Plus Die Freibäder im Kreis Aichach-Friedberg ziehen trotz erschwerter Umstände eine positive Bilanz des Sommers 2021. Nur Mering ist eine Ausnahme.

Von Christine Hornischer

Corona, Ungewissheit über Pandemie-Regeln, schlechtes Wetter: Die Freibäder in Mering, Dasing und Aichach ziehen eine unterschiedliche Bilanz der Saison. Währen Dasing und Aichach mehr Badegäste verzeichneten als im Vorjahr, als durchgehend die Sonne schien, sieht es in Mering nicht so gut aus.

