Der Landkreis will Senioren und ihre Angehörigen besser beraten

Plus Aichach-Friedberg richtet einen Pflegestützpunkt ein und weitet seine Hilfsangebote aus. Obwohl das mehr Personal kostet, spart der Landkreis sogar Geld.

Wenn jemand pflegebedürftig wird, tut fachkundige Hilfe Not, um sich im Dschungel der Vorschriften und Hilfsangebote zurecht zu finden. Deswegen wird deutschlandweit ein Netz sogenannter Pflegestützpunkte aufgebaut. Auch der Landkreis Aichach-Friedberg bekommt einen solchen Stützpunkt, zusätzlich zur bestehenden Fachberatungsstelle des Landratsamtes. Im Kreisentwicklungsausschuss ging es darum, was sich dadurch für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen verbessert.