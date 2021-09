Fast drei Jahre Haft wegen Missbrauchs einer 15-jährigen Praktikantin

Plus Der ehemalige Stationsleiter eines Pflegeheims hat nach Überzeugung des Gerichts seine Position ausgenutzt. Verteidiger sehen ein Komplott gegen den 32-Jährigen.

Für zwei Jahre und zehn Monate schickt das Jugendschutzgericht des Aichacher Amtsgericht einen 32-jährigen Mann ins Gefängnis, der eine zur Tatzeit gerade 15 Jahre alte Schulpraktikantin in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis-Süden sexuell missbraucht haben soll. Während der Mann im Verfahren geschwiegen hatte, unterstrich das Gericht die Glaubwürdigkeit der mittlerweile 17 Jahre alten Jugendlichen.