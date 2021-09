Grüne laden in Friedberg zu einem "Kaffee mit Toni" ein

Plus Mit Anton Hofreiter kam einer der prominentesten Grünen zu einem gemütlichen Wahlkampftermin in Friedberg. Nur bei Fragen eines Gastes wurde er etwas ungemütlich.

Anton Hofreiter, als Fraktionsvorsitzender im Bundestag eines der prominentesten Gesichter der Grünen, rührt vor der Bundestagswahl im ganzen Land die Werbetrommel für seine Partei. Am Donnerstag ging es bei einer Gesprächsrunde im Friedberger Altstadtcafé Weißgerber unter dem Motto "Ein Kaffee mit Toni" um Themen wie die Mobilitätswende, aber auch um regionale Belange, etwa das PCF-verseuchte Wasser der Friedberger Ach und die Osttangente.