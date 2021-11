Aichach-Friedberg

vor 33 Min.

Im Impfzentrum Dasing herrscht viel Betrieb - trotzdem reicht es nicht

Plus Menschen berichten, warum sie sich boostern lassen oder sich zur Erstimpfung durchgerungen haben. Das Dasinger Impfzentrum ist bis 23. Dezember ausgebucht. Es gibt jedoch Hoffnung.

Von Sina Nachtrub

Eigentlich wollte der 56-jährige Mann seine Impfung so lange hinauszögern, wie es irgendwie geht. Jetzt steht er doch vor der Tür des Dasinger Impfzentrums. Seine Arbeitskollegen haben ihn gedrängt, Freunde und Bekannte argumentiert. Auch die sich zuspitzende Lage auf den Intensivstationen hat ihn letztlich umgestimmt. So wie der Sielenbacher kommen einige zu ihrer ersten Impfung ins Gewerbegebiet an der A8. Den Großteil allerdings machen Booster-Impfungen aus. Der Andrang ist so groß, dass die momentanen Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Was treibt die Menschen zur Impfung und was plant der Landkreis, um die Nachfrage erfüllen zu können?

