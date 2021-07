Ist der 15-Minuten-Takt der Paartalbahn gerettet?

Plus Der Umbau des Friedberger Bahnhofs ermöglicht weiter den dichten Takt von Augsburg nach Friedberg. Das teilt die Bayerische Eisenbahngesellschaft mit.

Seit Monaten kämpft die Region für den Erhalt des 15-Minuten-Takts auf der Paartalbahn. Ist er nun gerettet? Passagen in einem Bericht der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) deuten darauf hin.