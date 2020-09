vor 16 Min.

Aichach-Friedberg: Ministerium entscheidet zu Internet in Asylunterkünften

Plus In Aichach-Friedberg gab es Ärger um Internetanschlüsse für Asylunterkünfte. Landtagsabgeordnete Haubrich vermeldet eine Neuregelung.

Von Ute Krogull

Zwischen Asylhelfern und dem Landratsamt hatte es Ärger wegen Internets in Flüchtlingsunterkünften gegeben. Konkret ging es darum, dass das Landratsamt nicht wollte, dass der Verein "Refugees online" in einzelnen Heimen Internetzugänge einrichtet. . Nun meldet sich die Merchinger Grünen-Landtagsabgeordnete Christina Haubrich dazu. Sie verweist auf ein Schreiben des Innenministeriums über Neuregelungen der Ausstattung von Asylunterkünften.

„Endlich hat auf Druck der Grünen auf kommunaler und Landesebene die Staatsregierung ein Einsehen und verfügt, Internetzugang in Flüchtlingsunterkünften für alle und damit auch im Landkreis Aichach-Friedberg, zu ermöglichen“, so die Politikerin. Sie freue sich, dass auch auf ihr Drängen hin Wlan-Zugang für alle Geflüchteten möglich gemacht werden müsse.

Internet in Asylunterkünften: Das sind die neuen Regeln

Bei dem Schreiben des Staatsministeriums des Innern handelt sich dabei um einen Infobrief an haupt- und ehrenamtlich Tätige sowie Projektträger in den Bereichen Asyl und Integration über Neuregelungen. Ein Schwerpunkt ist die Ausstattung der Unterkünfte.

Dabei heißt es zum Punk Internet, dieses sei als Informations- und Kommunikationsmedium für untergebrachte Menschen besonders wichtig.



Wo technisch umsetzbar, sollten sie die Möglichkeit haben, sich in der Unterkunft selbst einen Internetzugang zu beschaffen.



Und: „Die Unterkünfte sind grundsätzlich für die Internetangebote Dritter – etwa Wlan durch Freifunk-Vereine – zu öffnen, die Besonderheiten des Einzelfalles sind dabei zu beachten“, so das Schreiben wörtlich. Dazu würde wohl auch der Verein „Refugees online“ zählen, der bereits in anderen Landkreisen und in Augsburg aktiv ist.



aktiv ist. Nachrangig komme Wlan-Versorgung durch den örtlichen Träger oder Betreiber der Unterkunft in Betracht, so das Ministerium. Dafür müssten die Nutzer dann zahlen.



Internet: Was sagt das Landratsamt Aichach-Friedberg?

Das Landratsamt hatte stets darauf gepocht, es verweigere nicht den Internetzugang. Flüchtlinge hätten sehr wohl die Erlaubnis und Möglichkeit, sich selber Internet-Zugänge zu verschaffen. Man wolle nur eine Gleichbehandlung der Unterkünfte.

Haubrich unterstricht: „Auch Flüchtlinge brauchen Internet. Sei es, um Bildungsangebote oder Übersetzungsdienste in Anspruch zu nehmen oder aktuelle Informationen abzurufen.“ Flüchtlingskinder seien vom digitalen Unterricht abgehängt, die Last der Vermittlung liege auf den Schultern der ehrenamtlichen Helfer. Haubrich sei froh, dass es nun eine entsprechende Anordnung gibt, „der sich auch Landrat Dr. Metzger nicht länger entziehen kann“.

Asyl: Grüne Aichach-Friedberg kritisieren Landrat Metzger

Marion Brülls, Kreis- und Stadträtin aus Friedberg, setzt sich seit langem für Geflüchtete im Landkreis und für einen Internetzugang in den Unterkünften ein. Sie begrüßt die Anordnung: „Ich freue mich über die Einsicht seitens der Staatsregierung – besser spät als nie. Allerdings muss die Frage gestellt werden, warum es erst einer Weisung aus München bedarf, bevor die Ausländerbehörde hier aktiv wird.“ Haubrich und Brülls pochen nun auf eine schnelle Umsetzung. „Internet zu haben ist kein Luxus, sondern in der heutigen Zeit gehört dies zur Daseinsfürsorge für alle Menschen“, so Haubrich.

