Schafft die Osttangente den Schwerverkehr von der B300 in Friedberg?

Plus Peter Tomaschko wehrt sich gegen Behauptungen der Straßenbaugegner. Was das Staatliche Bauamt zu einer Abstufung der Bundesstraße im Friedberger Stadtgebiet sagt.

Grüne und Straßenbaugegner arbeiten mit Unwahrheiten gegen die geplante Osttangente. Diesen Vorwurf erhebt der Landtagsabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende Peter Tomaschko. Er hat sich deswegen an das Staatliche Bauamt gewandt und um Klarstellung gebeten.