So feiern italienische Fußball-Fans aus dem Kreis den EM-Titel

Im Elfmeterschießen gewinnt Italien die Europameisterschaft. Von gemütlichem Abend bis Party in der Maxstraße – so feiern Fans aus Aichach-Friedberg den Titel.

Egal ob in der Augsburger Maxstraße oder in einer Meringer Wohnung – am späten Sonntagabend kurz vor Mitternacht lagen sich die italienischen Fußballfans in den Armen und ließen ihrer Freude freien Lauf. In einem dramatischen Elfmeterschießen sicherte sich die Squadra Azzura – benannt nach den blauen Trikots – gegen England den Sieg. Auch die italienischen Fans in Aichach-Friedberg feierten ausgiebig, auch wenn das manchmal sogar wehtat.

EM-Finale: Stätzlinger Fußballer muss vorsichtig jubeln

So etwa bei Luigi Manfreda. Der Mittelfeldspieler des FC Stätzling verletzte sich vergangene Woche am Sprunggelenk und muss derzeit einen Gips tragen. Eigentlich soll er den Fuß ruhig halten, doch beim entscheidenden Elfmeter sprang der 21-Jährige dann doch kurz auf, um zu jubeln: "Das ging in diesem Moment einfach nicht anders. Ich war sehr nervös, denn im Elfmeterschießen ist es immer 50:50, auch wenn es gegen England ging", so Manfreda, der schon vor dem Turnier optimistisch war. "Ich wusste, dass wir eine gute Mannschaft haben. Das hat das Team schon vor der EM gezeigt. Wir haben halt nicht die ganz großen Stars."

Derzeit kann Luigi Manfreda (Mitte) verletzungsbedingt nicht für den FC Stätzling auflaufen. Über den EM-Sieg Italiens hat er sich aber sehr gefreut. Foto: Sebastian Richly (Archivfoto)

Genau diese Tatsache sieht der Augsburger aber als Stärke. "Wir hatten eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen, hungrigen Spielern. Trainer Roberto Manchini hat einen großen Anteil am Erfolg. Für mich war Italien schon im Vorfeld ein Mitfavorit, dass es aber gleich für den Titel gereicht hat, ist umso schöner." Das Spiel verfolgte Manfreda in einer Augsburger Pizzeria, anschließend feierte er gemeinsam mit mehreren Hundert Landsmännern in der Maxstraße. "Eigentlich wollten wir nach München fahren, aber so war es auch ganz schön", so Manfreda, der hofft, dass seine Verletzung nicht ganz so schlimm ist.

"Nicht wie 2006" – Kissinger Abteilungsleiter erinnert sich

Eher überraschend kam der Titelgewinn für Mario Borrelli, Abteilungsleiter bei den Fußballern des Kissinger SC. "Das hatte ich nicht erwartet. Am Ende war es aber ein verdienter Sieg." Auch der 51-Jährige war bis etwa 2 Uhr in der Augsburger Maxstraße unterwegs. "Es war wirklich schön, dass so viele italienische Fans da waren. Bei solchen Erfolgen kommt der Nationalstolz hoch. Das zeigt die Verbundenheit zur Heimat."

Kissings Abteilungsleiter Mario Borrelli ist stolz auf den Erfolg der italienischen Nationalmannschaft. Foto: Peter Kleist (Archivfoto)

Nur dass kein Autokorso auf der Augsburger Prachtmeile möglich war, ärgerte Borrelli. "Das verstehe ich nicht, denn so etwas gehört zu einem Titelgewinn einfach dazu." Ohnehin fand der Kissinger die Stimmung 2006 beim WM-Titel besser. "Diesmal war die Feier deutlich verhaltener und nicht so ausgelassen. Das hatte mehrere Gründe." Und noch etwas war laut Borrelli anders: "Alle haben uns den Titel gegönnt. 2006 waren viele Deutsche wütend. Diesmal bekam ich sehr viele Glückwünsche." Deshalb überlegt Borrelli auch, am Donnerstag in der Beiratssitzung ein Italien-Trikot anzuziehen. "Ich darf die anderen ja auch mal ärgern." Angst vor dem Elfmeterschießen hatte der KSC-Abteilungsleiter übrigens nicht.

Trotz EM-Titel: Keine Freigetränke in Mering

Etwas getrübt war die Freude dagegen bei Allesio Nerici. Denn so eine richtige EM-Stimmung wollte beim Meringer Gastwirt nicht aufkommen. "Es ist alles etwas widersprüchlich. Wir mussten hier monatelang dichtmachen und da gehen 60.000 Zuschauer ins Stadion. Das Turnier hat mich deshalb gar nicht so interessiert." Erst während des Finales kam Stimmung beim 30-Jährigen auf. "Zum Glück konnte ich pünktlich Feierabend machen und war rechtzeitig zum Spiel fertig. Meine italienischen Mitarbeiter dürfen am Sonntag früher Schluss machen."

Allessio Nerici freute sich nur kurz über den Sieg der Italiener. Foto: Andreas Baumüller (Archivfoto)

Mit ein paar Gästen, Mitarbeitern und Familie verfolgte der Meringer die erste Halbzeit in seinem Café Allesios. Danach ging er zu seinem Vater: "Die erste Halbzeit war nicht gut. Ich war sehr nervös und habe dann das Spiel gemütlich mit meinem Vater angeschaut." Der Ortswechsel zeigte Wirkung, schließlich traf Italien zum Ausgleich und es ging ins Elfmeterschießen. Nach dem letzten Schuss lagen sich Vater und Sohn in den Armen. "Natürlich, Europameister wird man nicht jedes Jahr. Italien ist der verdiente Sieger. Die Engländer haben sich in den vergangenen Wochen nicht unbedingt beliebt gemacht und waren sich zu sicher", so Allesio Nerici, der mittlerweile aber das Turnier schon wieder abgehakt hat. "Das war schön, aber jetzt geht es wieder weiter. Ich muss weiterhin Geld verdienen und habe von der Siegprämie ja nichts. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist Fußball wirklich nur eine Nebensache." Große Runden aufs Haus gab es deshalb diesmal nicht.

Italien siegt: Sielenbachs Sportlicher nennt die Erfolgsgründe

Der sportliche Leiter in der Fußballabteilung des TSV Sielenbach hat das Finale am Sonntag zusammen mit seiner Tochter vor dem Fernsehschirm verfolgt. Gino Raccosta, 52, der die Staatsbürgerschaft von Italien wie die von Deutschland hat, erklärt, er habe schon darauf getippt, dass der EM-Titel diesmal nach Italien gehen würde: "Nachdem die Engländer so früh in Führung gingen, da waren wir schon geschockt. Man hat gesehen, dass die Italiener in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten hatten, in Halbzeit zwei haben sie es besser gemacht." Worüber Raccosta etwas staunte, das waren die Wechsel auf Seiten des späteren Verlierers, wo kurz vor dem Ablauf der Verlängerung zwei Spieler auf dem Platz kamen, damit sie im Elfmeterschießen eingesetzt werden würden, praktisch ohne Ballkontakt: "Was dabei rausgekommen ist, das hat man ja gesehen."

Geradezu begeistert zeigte er sich davon, dass die Squadra Azzurra eine echte Einheit bildete. Dieser Zusammenhalt imponierte dem Sielenbacher, der ebenfalls angetan darüber war, wie schnell der Fußball in Italien zurückfand zur früheren Spitzenklasse, nachdem dieses Land bei der WM 2018 nicht qualifiziert war: "Da ist ganz schnell was gewachsen. 33 Spiele ohne Niederlage, das kommt nicht von ungefähr. Hut ab." Die Aussage gilt auch dem Trainer Roberto Mancini. Raccosta rechnet damit, dass der amtierende Europameister auch bei der WM in einem guten Jahr in Katar eine beachtliche Rolle spielen kann. Einige ältere Kicker wie Chiellini oder Bonucci werden dann möglicherweise nicht mehr mit von der Partie sein: "Aber die nächste Generation rückt nach."