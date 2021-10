Sturmschäden im Wittelsbacher Land: Umfallende Bäume verursachen Schaden

Umfallende Bäume und eine kaputte Photovoltaik-Anlage: "Hendrik" und "Ignatz" haben mit Sturm und Unwetter in Kissing und Friedberg Spuren hinterlassen.

In Kissing und Friedberg sind am Donnerstag durch das Unwetter zwei Bäume umgefallen. In Friedberg fuhr ein 63-jähriger Opel-Fahrer gegen 10.40 Uhr auf der Neuen Bergstraße, als ein Baum auf die Straße stürzte. Das Fahrzeug wurde von Ästen an der rechten Seite beschädigt, die Personen im Auto blieben aber unverletzt. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise etwa 1000 Euro. Um die Gefahr für den Verkehr zu beseitigen, kam die Freiwillige Feuerwehr Stätzling an die Einsatzstelle.

Photovoltaik-Anlage in Kissing wird durch Sturm beschädigt

Laut Polizei kippte gegen 10 Uhr in Kissing ein Baum auf die AIC12. Bevor ein Unfall geschehen konnte, entfernte die Freiwillige Feuerwehr Kissing ihn. Die Feuerwehr war auch in der Peterhofstraße im Einsatz. Dort löste sich gegen 11.20 Uhr ein Element aus einer Photovoltaik-Anlage auf einem Hallendach. Die Feuerwehr sicherte die Konstruktion, um weiteren Schaden durch das Unwetter zu verhindern. (AZ)