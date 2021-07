Wegen Personalmangel droht Kita-Gruppen in Aichach-Friedberg die Schließung

Plus Die Derchinger Hortgruppe wird geschlossen, Hollenbach sucht mit einem Schild Erzieherinnen: Der Personalengpass bei Kitas verschärft sich - die Folgen zeigen sich schon jetzt.

Schlechte Nachricht für Familien und Kommunen: Der Fachkräftemangel in der Kinderbetreuung schlägt auch im Landkreis Aichach-Friedberg voll durch. Die Hortgruppe im Friedberger Ortsteil Derching wird geschlossen. Hollenbach sucht mit einem Plakat nach Personal, denn Gemeinden und freie Träger tun sich immer schwerer bei der Suche. Das Problem wird sich verschärfen.