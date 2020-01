vor 21 Min.

Aktive Bürger nominieren erneut

Am Team für die Wahl in Dasing ändert sich dadurch nichts

Wegen eines Formfehlers mussten die Aktiven Bürger Dasing die Nominierung für die Gemeinderatswahl wiederholen. „Als kleine, nur für Dasinger Belange antretende Gruppe müssen wir öffentlich laden. Die etablierten Parteien und Gruppierungen können im stillen Kämmerlein ihre Kandidaten küren. Uns ist wichtig, dass alle Dasinger Bürger die Entscheidung über unsere Kandidaten mitbestimmen können. Deshalb gibt es bei uns keine diesbezügliche Satzung. Das ist gelebte Demokratie“, stellte Anne Glas zu Beginn der Veranstaltung fest.

Philipp Stegmair leitete die vorgeschriebenen Wahlschritte. Die Anwesenden stimmten dem Wahlvorschlag der Bürgermeisterkandidatin Mareike Hartung sowie der Kandidatenliste für den Gemeinderat einstimmig zu. Die Liste der Gemeinderatskandidaten sowie die Bürgermeisterkandidatin bleiben somit unverändert.

Zum Ende blieb noch Zeit, Termine für die nächsten Aktivtäten zu besprechen. „Wir haben in unseren Reihen kompetente und erfahrene Leute“, war die einhellige Meinung. So wird Klaus-Peter Müller am 18. Januar und am 1. Februar eine Thermografie-Untersuchung für Gebäude anbieten.

Genaue Informationen hierzu und weitere Termine werden noch bekannt gegeben. (FA)

Themen folgen