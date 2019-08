Alpenverein Friedberg muss sein Berghaus in Rinnen schließen

Plus Seit fast 40 Jahren hat der Alpenverein Friedberg das Berghaus in Rinnen (Tirol) gepachtet. Nun ist es vorbei. Wie kam es dazu?

Der Stammsitz des Friedberger Alpenvereins, das Berghaus Rinnen in Tirol, musste jetzt aufgegeben werden. Da die Eigentümer des gepachteten Hauses mit dem brandschutzbedingten Umbau nicht einverstanden waren, musste der Hüttenbetrieb eingestellt werden, wie der Alpenverein in einer Mitteilung erläutert.

Der Alpenverein Friedberg hatte die bei vielen Friedbergern sehr beliebte Unterkunft seit dem Jahr 1982 in Pacht. In Eigenleistung erbrachte aufwendige Sanierungsarbeiten hatten das alte Familienhaus zu einem gemütlichen und komfortablen Aufenthaltsort in den Tannheimer Bergen gemacht. Im Jahr 2008 hatten die Mitglieder über 1000 ehrenamtliche Arbeitsstunden in die Sanierung des Gebäudes gesteckt.

Viele Friedberger nutzten das Haus in Österreich gerne

So wurde das Haus in Österreich zu einem Stützpunkt für Skikurse, Tourenprogramme und gesellige Treffen. Friedberger Vereine und Gruppen nutzten das Haus für Zusammenkünfte und Aktionstage. Das Haus hatte auch eine soziale Funktion: Vielen Familien bot es die Möglichkeit, einen günstigen Urlaub im Gebirge zu verbringen. das Berghaus Rinnen liegt auf 1269 Metern Höhe; errichtet wurde es in etwa um 1900.

Um den verschärften Brandschutzauflagen, die für eine derartige Nutzung bestehen, zu genügen, hätten Umbaumaßnahmen an dem ehemaligen Bauernhaus erfolgen müssen. Obwohl der Alpenverein diese allein getragen hätte, war die Eigentümerfamilie dazu nicht bereit. So blieb dem Vorstand des Alpenvereins nichts anderes übrig, als die Nutzung unverzüglich einzustellen. Seit Anfang August wird nun das Haus nicht mehr vergeben. Im gegenseitigen Einvernehmen mit den Eigentümern wurde der Pachtvertrag aufgelöst.

Mittlerweile ist die DAV-Sektion Friedberg auf der Suche nach einer neuen Unterkunft, vorzugsweise im Lechtal. Hinweise auf geeignete Immobilien sind willkommen. Außerdem betreibt der DAV die Willi-Merkl-Hütte in 1550 MeternHöhe im oberen Reintal in den Tannheimer Bergen bei Reutte/Tirol.

