Althegnenberg

vor 17 Min.

Unfall: Pedelec-Fahrer kracht in Auto

In Althegnenberg hat es gekracht.

Ein 50-Jähriger nimmt mit seinem Pedelec am Sonntagabend in Althegnenberg einem Auto die Vorfahrt und kracht in die Seite des Fahrzeugs.

Zu einem Zusammenprall ist es am Sonntagabend in Althegnenberg gekommen. Gegen 20 Uhr nahm laut Polizei ein 50-jähriger Althegnenberger mit seinem Pedelec einem 43-jährigen Autofahrer aus München die Vorfahrt. Nachdem er den Vorrang des Münchners missachtet hatte, prallte der Althegnenberger in die Seite des Pkw. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, beide Fahrzeuge wurden beschädigt. (AZ)

Themen folgen