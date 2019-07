vor 13 Min.

Altstadtfest: Heute erklingt Wassermusik am Schlossweiher

Die Blechbläser der Jugendkapelle bei einer ihrer Proben am Friedberger Schlossweiher. Am Freitag spielen sie dort auf.

Ein Höhepunkt auf der Friedberger zeit. Über 100 Musiker der Jugend- und Stadtkapelle Friedberg spielen am Freitagabend Händels berühmtes Werk.

Als weiterren Höhepunkt der diesjährigen Friedberger Zeit lädt das städtische Jugendorchester gemeinsam mit der Stadtkapelle zu einem Konzert an einem besonders idyllischen und zu dieser Musik bestens passenden Platz ein: den Schlossweiher. Es werden hier am Freitag, 19. Juli, um 20.30 Uhr, wenn es langsam dunkel wird, über 100 Musiker mehrere Sätze aus der Wassermusik des Komponisten Georg Friedrich Händel spielen. Man darf sich also auf ein wunderschönes Konzert im Schlossgarten und am dazugehörigen Weiher zum Lustwandeln und Verweilen bei Musik der damaligen Friedberger Zeit freuen.

Der Eintritt ist frei. Das Programm ist wahrlich vielversprechend: Bei der Wassermusik von Händel sind Sätze von Jean-Baptiste Lully, Johann Sebastian Bach und Wolfgang Amadeus Mozart dabei, die unter der Leitung von Andreas Thon für schöne Momente sorgen werden.

Aus einer Zeitungsmeldung vom 19. Juli 1717 ist bekannt, dass bei einer Lustfahrt des englischen Königs Georg der I. über den Fluss Themse ein Schiff der Stadtgilde Musiker trug, die über 50 Instrumente jeglicher Art verfügten. Dabei kam die Musik des Komponisten Georg Friedrich Händel zur Aufführung. Sehr zum Gefallen seiner Majestät. Später wurde diese Musik als „Wassermusik“ bekannt.

59 Bilder Das erste Wochenende auf der Friedberger Zeit in Bildern Bild: Ute Krogull, Tom Trilges

„Wir spielen nicht auf dem Wasser, aber am Wasser“, sagt Andreas Thon. Der Zugang am Schloss „Im Thal“ ist für das Konzert geöffnet. Fackeln und Lichter auf dem Weiher sorgen für eine schöne Atmosphäre.

Wann ist die Jugendkapelle auf der Friedberger Zeit 2019 zu hören?

Aber nicht nur das: Die Jugendkapelle Friedberg spielt beim Pilgerzug von der Stadtpfarrkirche Sankt Jakob zur Wallfahrtskirche Herrgottsruh am Sonntag, 21. Juli, ab 15.15 Uhr und zum Abschluss des Festes am Abend beim Fackelzug.

Aber auch an den anderen Tagen ist die Jugendkapelle täglich mit einer Musikgruppe auf dem Fest präsent. (saro)

Lesen Sie auch: Friedberger Zeit 2019: Infos zu Programm, Eintritt, Öffnungszeiten und Schon 100.000 Besucher waren beim Friedberger Altstadtfest