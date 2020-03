13:00 Uhr

An roter Ampel: Mann verursacht Auffahrunfall

Ein Fahrer fährt an einer roten Ampel in Friedberg zu früh los und rammt dabei seine Vorderfrau. Nach Angaben der Polizei beträgt der Schaden etwa 5000 Euro.

Am Samstagmittag verursachte ein 34-Jähriger einen Auffahrunfall. Der Fahrer stand hinter einer 57-Jährigen an einer Ampel in der Ludwigsstraße in Friedberg. Der 34-Jährige dachte´Laut Polizei irrtümlich, dass die Ampel bereits auf Grün geschaltet hatte, und fuhr der 57-Jährigen vor ihm von hinten auf. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. (pos)

