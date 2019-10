vor 32 Min.

Angebot für Leseratten

Die Bücherei Dasing bietet für ihre Besucher im November einige Angebote an.

Dasing mit neuem Programm zum einjährigen Bestehen

Die Bücherei Dasing bietet im November folgende Sonderveranstaltungen an:

Kinder ab drei Jahren dürfen sich auf die Geschichte von Sankt Martin freuen. Mit Kamishibai, einem tragbaren Erzähltheater, sind die Kinder Teil der Geschichte. Sie können beschreiben, was sie sehen und denken und erleben dabei die Geschichte von Sankt Martin auf eine ganz besondere Weise. Beginn ist um 12 Uhr in der Bücherei.

Im Rahmen des Monats der Spiritualität trifft klassische Musik auf spirituelle Texte. Das Duo Parlando lädt die Zuhörer mit ausgewählten Stücken zu einer musikalischen Reise ein, während Pfarrer Kolbinger mit Texten zum Nachdenken anregt. Beginn ist um 19 Uhr in der Bücherei.

Die Buchkritikerin Birgit Müller-Bardorff stellt kurz vor Weihnachten aktuelle Kinder- und Jugendliteratur vor. Dieses Angebot richtet sich an Jugendliche, Eltern und Großeltern. Bei der kurzen Lesung wird ein Eindruck zum Sprachstil vermittelt. In der Zusammenfassung wird herausgestellt, warum das Buch besonders lesenswert ist. Beginn 19 Uhr in der Bücherei.

Feier zum einjährigen Bestehen der Bücherei Dasing. Näheres wird noch bekannt gegeben.

Die Bücherei Dasing ist geöffnet am Dienstag, 15 bis 17 Uhr, Donnerstag, 16 bis 19 Uhr und Sonntag, 10.30 bis 12 Uhr .