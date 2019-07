00:31 Uhr

Ansturm auf Manufaktur

Einen erfolgreichen Start mit ihrer „meingemachtes“-Manufaktur erlebte Christiane Zimmermann, als es in Steindorf hieß: „Türen auf und reinspaziert“. Bürgermeister Paul Wecker hieß die aus Rheinhessen stammende junge Unternehmerin mit einem Blumenstrauß in Bayern willkommen und freute sich sehr über das große Interesse der Besucher. Hunderte Kunden sahen der zweifachen Mutter bei der Herstellung von Marmelade, Chutneys und mehr zu, außerdem waren Rundgänge durch die Seminarräume möglich – denn die Manufaktur bietet Kochevents und andere Veranstaltungen an. Neben den Produkten von Zimmermann waren leckere Madeleines von Marie Bockstaller zu verkosten, außerdem war die langjährige Geschäftspartnerin Anke Schäfer-Graß vom Weingut Vinothek Klosterhof Flonheim mit rheinhessischen Weinen vor Ort. Auch Rum & more aus Inning am Ammersee konnte in der Karibik produzierte Rumsorten präsentieren. Bei Nataliya Ries aus Landsberg konnten sich die Besucher deren handbedruckte Stoffe anschauen und kaufen. Außerdem zeigte sie, wie man einen Stoffdruck kreiert. Da der Tag des deutschen Whiskys war, stellte der Edelbrandsommelier und Meisterbrenner Marcus Rudek heimische Whiskys vor. Mit ihm ist ein Edelbrand-Kochkurs geplant. Infos lieferte auch Katja Schlüpfinger von Be Wellvi zu Energiearbeit für mehr Vitalität und Trinkwasser und Salz in der Ernährung. (FA)

Themen Folgen