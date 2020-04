00:31 Uhr

Apotheken unterstützen die Tafel

Die Tafeln haben derzeit immer mehr Menschen, die dort Unterstützung suchen, und während der Corona-Krise noch mehr Herausforderungen zu meistern. So hatte die Tafel Friedberg für zwei Wochen geschlossen, da die ehrenamtlichen Mitarbeiter größtenteils selbst zur Risikogruppe gehören. Außerdem sind die Räumlichkeiten der Tafel sehr beengt und es musste eine neue Organisation her.

Pünktlich zum Neustart überreichten die Mitarbeiter der Rosen-Apotheke und der Rothenberg-Apotheke Friedberg von Dr. Hannes Proeller einige Kisten mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln. Gisela Ender von der Tafel wird diese weitergeben, sodass in den nächsten Tagen die Institution mit einer neuen Organisation und neuen Helfern durchstarten kann. Diese Spendeninitiative der Apotheken sowie der Gudjons GmbH kam auf Wunsch der Mitarbeiter zustande. Diese sind dankbar, weiterhin in die Arbeit gehen zu können und auch in der Corona-Krise volles Gehalt zu beziehen. Mit den Spenden wollen sie denjenigen helfen, die nicht so viel Glück haben. Die Mitarbeiter sind weiter kräftig am Sammeln. Wer helfen möchte, kann auch gerne Geld spenden, die Mitarbeiter füllen dann die Bestände gezielt auf. (AZ)

