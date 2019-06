vor 52 Min.

Auf dem Sonnwend-Töpfermarkt den Geldbeutel gestohlen

Ein Dieb war auf dem Sonnwend-Töpfermarkt in Friedberg unterwegs.

Jetzt sind die ganzen Tageseinnahmen und das Wechselgeld der Töpferin weg.

Am Sonntagnachmittag wurde einer Fierantin beim Töpfermarkt an der Burgwallstraße die Geldbörse mit den Tageseinnahmen gestohlen. Der Dieb muss wohl an dem Stand der 45-jährigen Händlerin aus dem Nachbarlandkreis ausbaldowert haben, wo sie ihre Geldtasche mit den Einnahmen und das Wechselgeld verwahrte.

Der Dieb schlägt in einem unbeobachteten Moment zu

In einem unbeobachteten Moment schlug er im Getümmel zu und klaute die Geldtasche mit einem Werbeaufdruck einer Bank. Der Fierantin entstand Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Geldtasche wurde möglicherweise im nahen Umfeld entsorgt. Hinweise zu auffälligen Personen und der Geldtasche werden an die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1711 erbeten.

