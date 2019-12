09:26 Uhr

Auffahrunfall auf der B2 in Mering mit einer Verletzten

Auffahrunfall auf der B2 in Mering mit einer Verletzten.

Eine 52-Jährige ist auf der B2 in Mering in einen Toyota gekracht. Dessen Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall.

In Mering hat es einen Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen gegeben. Am Mittwoch gegen 17.10 Uhr fuhr eine 52-Jährige mit ihrem Mercedes die B2 von Kissing in Richtung Mering. Auf Höhe von St. Afra musste eine 40-Jährige mit ihrem Toyota verkehrsbedingt abbremsen.

Dies übersah die 52-Jährige laut Polizeiangaben und krachte in den Toyota. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser noch auf den Dacia einer 61-Jährigen geschoben. Die 40-Jährige verletzte sich leicht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. (tril)

Themen folgen