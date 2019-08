Augensache hat schönstes Schaufenster in Friedberg

Am Freitag, 9. August, begann in Friedberg das 71. Volksfest mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Roland Eichmann. Tom Trilges als Festreporter der Friedberger Allgemeinen hat die Minuten bis zur Eröffnung mit Oldtimern, Bierprobe und Musik der Stadtkapelle auf dem Marienplatz sowie dem anschließenden Auszug zum Zelt mitverfolgt und live in einem Video festgehalten.

Video: Tom Trilges