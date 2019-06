vor 48 Min.

Augsburger beschimpft Polizisten und beschwert sich unter 110

Ein junger Mann aus Augsburg verhielt sich bei einer Verkehrskontrolle unhöflich und wurde am Ende aufbrausend. Jetzt läuft eine Anzeige gegen ihn.

Ein 21-jähriger Augsburger verhielt sich jetzt nachts in einer Verkehrskontrolle respektlos und ungebührlich gegenüber der Polizei. Er fuhr einen Mercedes Sprinter und wurde in der Aichacher Straße kontrolliert. Von Anfang an verhielt er sich unhöflich, indem er die Polizisten duzte und ständig mit „Hey Bruder“ ansprach. Er redete sich lautstark in Rage, wollte diskutieren und empfand die Verkehrskontrolle als Belästigung.

Es gipfelte darin, dass er den Notruf anrief und sich dort schreiend über die Kontrolle beschwerte. Deswegen hat er sich nun eine Anzeige wegen des Missbrauchs von Notrufen eingehandelt. (tril)

