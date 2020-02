16:00 Uhr

Ausgegrenzt? Friedbergs Parteifreie Bürger nicht rein gelassen

Stadtratsbewerber der Parteifreien Bürger dürfen nicht an einer Infoveranstaltung teilnehmen. Der Kreisjugendring verteidigt seine Entscheidung.

Von Thomas Goßner

Wolfgang Rockelmann ist verärgert. Der Fraktionsvorsitzende der Parteifreien Bürger im Friedberger Stadtrat wittert einen groben Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, weil ihm und anderen Mitgliedern seiner Gruppierung die Teilnahme an einer Infoveranstaltung zur Kommunalwahl verweigert wurde. Der Kreisjugendring (KJR) als Veranstalter des Abends verteidigt dagegen das Konzept.

Ein neues Format wollte der KJR gemeinsam mit der Pfarrei St. Jakob im Vorfeld der Wahl am 15. März testen, um junge Menschen für die Politik zu interessieren. Die Friedberger Bürgermeisterkandidaten waren dazu eingeladen, sich im lockeren Gespräch zu präsentieren und die Fragen der jungen Leute zu beantworten. Wie KJR-Geschäftsführerin Gottfriede Kruppa berichtet, waren dazu etwa 30 Jugendliche im Divano, dem Begegnungszentrum der Pfarrei, erschienen. Sie saßen in kleinen Gruppen an zugelosten Tischen und konnten Anliegen an die Bewerber um den Chefposten im Friedberger Rathaus aufschreiben. So sollte die Hemmschwelle für die Jung- und Erstwähler gesenkt werden.

Fraktionschef Wolfgang Rockelmann wurde der Zugang verwehrt

Die Parteifreien Bürger haben freilich keinen eigenen Kandidaten, sondern unterstützen den Amtsinhaber Roland Eichmann von der SPD. Als Fraktionschef Wolfgang Rockelmann zum Divano kam, wurde ihm der Zugang verwehrt – wie auch einigen andern erwachsenen Besuchern. „Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich an meinem Alter gescheitert“, berichtet Rockelmann augenzwinkernd.

Seinen Unmut kann er dennoch nicht verhehlen. „Schade, dass sich ein von der Allgemeinheit finanzierter Jugendverband so verhält und den gesamten Stadtrat ignoriert“, kritisiert er: „Wir empfinden das als groben Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Wir sind eine legitimierte Wählervereinigung, im Stadtrat vertreten und wir bewerben uns auch wieder bei der Stadtratswahl in diesem Jahr.“ Die Argumentation, es gehe nur um die Bürgermeisterkandidaten, sehen die Parteifreien Bürger als Missachtung des kommunalpolitischen Gremiums Stadtrat an. „Gerade für die Jugend wäre es wichtig, auch dieses Organ der kommunalen Selbstverwaltung mit allen sich bewerbenden und vertretenen Listenbewerbern kennenzulernen“, findet Rockelmann.

Erwachsene Besucher wurden in Friedberg gebeten, wieder zu gehen

KJR-Chefin Gottfriede Kruppa kann die Vorwürfe hingegen nicht nachvollziehen. Es sei ausdrücklich um die Bürgermeisterkandidaten gegangen, und Roland Eichmann sei als Kandidat der Parteifreien Bürger dabei gewesen. Sie verweist auf das Motto der Veranstaltung „Jugend trifft Politik“, weswegen erwachsene Besucher gebeten wurden, wieder zu gehen. „Wir wollten damit verhindern, dass sich die jungen Leute gehemmt fühlen“, begründet sie. Für die Erwachsenen gebe es ja noch eine eigene Podiumsdiskussion im Pfarrzentrum am 9. März.

„Wir haben nichts gegen die Parteifreien Bürger“, betont Kruppa, die allerdings Fehler in der Kommunikation einräumt. „Wir hätten sicherlich klarer machen sollen, dass es um junge Leute geht“, sagte sie auf Anfrage unserer Zeitung: „Das war unser Fehler, es tut mir leid.“ Wolfgang Rockelmann hingegen bemängelt, dass alles nur noch auf die Bürgermeisterwahl abgestellt sei. „Wie sollen einmal in naher Zukunft noch Kandidaten für den Stadtrat, Gemeinderäte und Kreistage gefunden werden, wenn wir der Jugend nichts von diesen Gremien erzählen?“, fragte er.

