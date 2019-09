09:27 Uhr

Auto auf Parkplatz an der Rieder Hauptstraße beschädigt

Die Polizei meldet eine Unfallflucht, die sich am Dienstag in Ried ereignet hat.

Ein 40-jähriger Autofahrer hatte seinen VW nur für 20 Minuten in Ried an einem Verbrauchermarkt abgestellt. In der Zeit beschädigte ein Unbekannter das Fahrzeug.

Ein 40-Jähriger ist in Ried Leidtragender einer Unfallflucht geworden. Der Mann hatte seinen schwarzen Mercedes am Dienstag gegen 09. 20 Uhr auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes an der Hauptstraße in Ried abgestellt.

Als er 20 Minuten später zu seinem Auto zurückkehrte, war der rechte Außenspiegel beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 650 Euro zu kümmern, hatte sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/3231710 entgegen. (tril)

