Auto in Mering angefahren und aus dem Staub gemacht

Die Polizei in Friedberg sucht nach einer Unfallflucht in Mering Zeugen.

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich am Freitag zwischen 9 und 14 Uhr ein Pkw-Fahrer aus dem Staub.

Etwa 1000 Euro Schaden entstand, als am Freitagvormittag ein bislang noch unbekanntes Fahrzeug einen in der Bouttevillestraße in Mering geparkten VW Touran beschädigte. Zeugen können sich an die Polizei Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710 wenden. (AZ)

