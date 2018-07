vor 54 Min.

Autofahrer betrunken im Berufsverkehr unterwegs

Ein 49-Jähriger fährt bei Kissing in Schlangenlinien über die B2.

Am frühen Montagabend ist bei Kissing in Höhe von Gut Lindenau ein Autofahrer aufgefallen, weil er in Schlangenlinien auf der B2 fuhr. Eine Streife stoppte den 49-jährigen Fahrer. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben und sich Blut abnehmen lassen.

Themen Folgen