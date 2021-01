vor 33 Min.

Autofahrer driftet auf Bacherner Sportplatz und beschädigt Rasen

Den Sportplatz in Bachern hat ein Unbekannter laut Polizei zum Driften benutzt - und hinterließ dabei deutliche Spuren.

Spuren deuten laut Polizei daraufhin, dass jemand mit seinem Fahrzeug auf dem schneebedeckten Sportplatz in Bachern gedriftet ist. Wer hat etwas gesehen?

Schäden auf dem Rasen des Sportplatzes in Bachern hinterließ ein Unbekannter am Mittwoch. Der Täter fuhr laut Polizei in der Zeit von 16.15 Uhr bis 17 Uhr vermutlich mit einem Pkw auf den Platz und drehte auf dem schneebedeckten Rasen seine Runden.

Driften auf dem Sportplatz in Bachern: Die Polizei sucht nach Zeugen

Anhand der Spuren sei zu erkennen, dass er das Fahrzeug im Schnee absichtlich zum Driften brachte. Dadurch wurde der Rasen des Sportplatzes beschädigt, einen genauen Sachschaden könne die Polizei derzeit noch nicht schätzen, sucht aber nach Zeugen des Vorfalls.

Wer Beobachtungen dazu gemacht hat, wird gebeten, sich unter 0821/323-1710 zu melden. (pos)

