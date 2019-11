vor 24 Min.

Autofahrer verletzt in Friedberg 16-jährigen Radler

Weil ein 56-jähriger VW-Fahrer einen 16-jährigen Radler in der Friedberger Metzstraße übersehen hatte, kam es zum Zusammenstoß.

Ein 56-Jähriger VW-Fahrer hat in Friedberg einen 16-jährigen Radler übersehen und ist mit ihm zusammengestoßen. Am Donnerstag gegen 17.40 Uhr bog der Autofahrer von der Meringer Straße in die Metzstraße ab. Dabei sah er einen 16-Jährigen, der sich mit seinem Fahrrad auf der Metzstraße zum Linksabbiegen in die Meringer Straße eingeordnet hatte, nicht.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche leicht verletzt wurde. Er kam zur Behandlung in das Krankenhaus Friedberg. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen 1500 Euro. (tril)

Themen folgen