10:07 Uhr

Autofahrerin in Kissing bei Unfall mit Lkw verletzt

In Kissing hat es zwischen einem Auto und einem Lkw gekracht.

Hoher Sachschaden und eine leicht verletzte 23-Jährige: In Kissing gab es jetzt einen Unfall eines Autos mit einem Lkw.

Ein 39-Jähriger fuhr jetzt mit einem Mercedes-Lkw die Bahnhofstraße in Kissing entlang. Bei der Suche nach einer Hausnummer lenkte er am Mittwochmorgen aus Unachtsamkeit nach links. Der Lkw kollidierte seitlich mit dem entgegenkommenden Auto einer 23-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von zusammen 4000 Euro.

Da das Auto nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. (tril)

