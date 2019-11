30.11.2019

B300: Lkw brennt nach Unfall aus

Fahrer war laut Polizei eingeschlafen

Ein Lastwagen ist am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr auf der B300 zwischen Aichach Süd und Ecknach komplett ausgebrannt, die Straße war in der Folge komplett gesperrt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Fahrer vermutlich am Steuer eingeschlafen. In Richtung Süden fahrend, krachte der 38-Jährige mit seinem Lastwagen in die Mittelleitplanke. Durch die Kollision fiel der Lastwagen zur Seite. Der Tank wurde herausgerissen und brannte völlig aus. Der Lastwagen, der Backwaren geladen hatte, wird derzeit noch vor Ort zerlegt, damit er abtransportiert werden kann.

Auch die Straße ist laut Polizei stark beschädigt worden. Der Sachschaden soll sich auf rund 200000 Euro belaufen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien und wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Aichach gebracht. (FA)

Themen folgen