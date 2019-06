Bahnhofstraße: Ein Ausbau mit vielen Fragezeichen

Es ist nur ein Katzensprung von der Friedberger Innenstadt zum Bahnhof, doch der Aus- und Umbau von Straße, Gehweg und Treppenanlage nimmt inzwischen die Dimensionen eines Großprojektes an. Wir erinnern uns: Da verschob der Stadtrat die Umgestaltung der Bahnhofstraße, weil Bürgermeister Eichmann der Zeitraum von einem Jahr zwischen Baubeginn und Altstadtfest zu knapp erschien.

Aus nach monatelanger Debatte im Friedberger Bauausschuss

Dann sollte zumindest die Treppe am Bauernbräukeller hergerichtet werden, was nach monatelanger Diskussion und mehreren Entwürfen des Planers angesichts der Kosten in sechsstelliger Höhe einer Mehrheit im Bauausschuss nicht mehr vordringlich erschien.

Übrig blieben die Verbreiterung des Gehwegs zulasten der Fahrbahn. Die sollte zudem eine neue Deckschicht erhalten, wenn 2019 die Wasserleitungen in diesem Bereich der Bahnhofstraße ausgetauscht werden. Doch selbst bei diesem abgespeckten Ausbau verhedderte man sich nun erneut: Im Boden sind Altlasten aufgetaucht, der Unterbau der Straße ist stellenweise zu dünn, der Gehsteig verläuft teilweise auf Privatgrund und muss verlegt werden.

Stadt verheddert sich auch bei abgespecktem Projekt

Die Kosten kletterten einschließlich Bauhofleistungen auf 350000 Euro – nur 10000 Euro weniger als der Betrag, bei dem der Bauausschuss die Planungen für die Treppe gestoppt und nur die Sparvariante mit breiterem Gehsteig beschlossen hatte. Und nun also auch noch Kritik im Integrationsbeirat.

Wer das alles so entschieden hat? Außer Bürgermeister Eichmann konnte sich kürzlich niemand im Bauausschuss an entsprechende Beschlüsse erinnern.

