Bahnhofstraße: Regeln gelten auch für Eichmann

Die Friedberger Stadtspitze versucht die ungenehmigte Auftragsvergabe zu verharmlosen. Ob ihr das gelingt?

Rechtzeitig vor dem Altstadtfest fertig geworden. Sieht doch gut aus. Womöglich sogar noch Geld gespart. Also alles gut beim Ausbau der Friedberger Bahnhofstraße? Diesen Eindruck könnte man gewinnen, wenn man die Einlassung von Bürgermeister Roland Eichmann in der Sitzung des Bauausschusses hört. Für ihn ist es offenbar nur ein „formales Thema“, wenn er seine Bewirtschaftungsgrenze um nahezu das Vierfache überschreitet.

Der Hinweis auf eine „zu weitgehende Interpretation“ des Beschlusstextes ist eine klare Verharmlosung. Denn ist klar formuliert, was geschehen soll: Unterhaltsarbeiten an der Treppenanlage, eine neue Treppe zum Gehweg am ehemaligen Blank-Anwesen, Prüfung, ob der Gehweg zulasten der Fahrbahn auf 2,50 Meter verbreitert werden kann. Wer da den Auftrag herausliest, gleich die ganze Straße zu erneuern, hat wohl ein grundsätzliches Problem mit dem Textverständnis. Da kann man sich am Ende auch nicht mit einer unerwarteten Kostensteigerung durch Komplikationen im Laufe der Baumaßnahme herausreden.

Und es spielt auch juristischer Sicht auch nur eine untergeordnete Rolle, ob durch Eichmanns Fehlverhalten ein Schaden entstanden ist oder nicht. Deshalb ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Angelegenheit noch rechtliche Folgen für den Friedberger Bürgermeister haben wird. Auch er muss sich an regeln halten, ob ihm das gefällt oder nicht.

