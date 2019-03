vor 40 Min.

Bau der Erweiterung der Grundschule verzögert sich

Die Regierung von Schwaben fordert eine Bestandsaufnahme für die Kissinger Einrichtung. Was das für Auswirkungen hat.

Von Christine Schenk

„Ohne Bestandsaufnahme in der Schule können wir derzeit keinen Förderantrag stellen“, so lautete das Fazit des mit dem geplanten Anbau an der Grundschule beauftragten Architektenehepaares Birgit und Peter Wossnig. Wie berichtet, muss das Gebäude aufgrund gestiegener Schülerzahlen dringend erweitert werden.

In der jüngsten Kissinger Bau- und Werkausschusssitzung stellten sie den aktuellen Stand vor. Die Forderung nach einer Bestandsaufnahme war das Ergebnis eines Gesprächs mit der Regierung von Schwaben, an dem die beiden Kissinger Architekten teilgenommen hatten. Grundvoraussetzung für einen Förderantrag sei demnach die Vorlage einer Übersicht des detaillierten Bestands in der Schule. Konkret hieße das: Welche Flächen gibt es? Wie werden diese genutzt? Welche Räume werden für den Unterricht, welche für das Essen genutzt?

Architektin hält Umsetzung in diesem Jahr für unrealistisch

Hierfür sei nun eine Grundschulbegehung und die Erstellung eines dementsprechenden Plans in der Verwaltung notwendig. Erst mit dem fertigen Raumprogramm könne dann bei der Regierung von Schwaben ein Förderantrag gestellt werden. „Die Umsetzung des geplanten Baus noch in diesem Jahr halte ich unter den gegebenen Bedingungen für unrealistisch“, so Birgit Wossnig.

Des Weiteren berichteten die Architekten über den Stand der Dinge bei der Sanierung der Paartalhalle, also einem weiteren Bauprojekt, das die Gemeinde in Atem hält. Demnach seien die Abdichtungsarbeiten auf dem Dach abgeschlossen, sodass noch in dieser Woche die Dichtigkeitsprüfung erfolgen könne. „Die Sorgen über den erneuten Wassereintritt können wir entkräften, der ist bei Durchbohrungen bei den noch nötigen Montagearbeiten passiert“, so Peter Wossnig.

Außerdem zeigte die eingebaute Dreischeibenverglasung den gewünschten Effekt: „Bei unserer Ortsbegehung konnten wir keinerlei Blendung feststellen“, so der Architekt weiter.

Fragen zum Boden in der Kissinger Paartalhalle

Was die Beschaffenheit des Bodens anbelangt, so resümierten die Experten, dass jede Baumaßnahme eine Belastung sei. Die vorhandenen Risse müsse man aber auch auf das Alter des Bodens – der Einbau war vor 20 Jahren – zurückführen. In der Regel halte so ein Boden rund 25 Jahre, das heißt über kurz oder lang müsse auch er erneuert werden.

Auf Nachfrage von Ludwig Asam von den Grünen bestätigten die Architekten, dass auch das Dach des Anbaus mit dem Erlebach-Saal in einem sehr schlechten Zustand sei. Über einen Wartungsauftrag sollen die gravierendsten Mängel jetzt zeitnah beseitigt werden. Fakt sei aber, dass hier weitere Kosten auf die Kissinger zukommen werden.

Carports Den Baugesuchen bezüglich der Errichtung von Carports in der Paarfeldstraße und in der Hauptstraße stimmten die Ausschussmitglieder mehrheitlich zu.

Gewerbegebiet Hinsichtlich des geänderten Bebauungsplanes für das „Gewerbepark Mering West“ der Nachbargemeinde und der dementsprechenden Flächennutzungsplanänderung bleiben die Kissinger mit 8:1-Stimmen bei ihrem Nein. Grund dafür ist, dass weiterhin der Verlauf der Ortsumgehung (Osttangente) in den Plänen nicht dargestellt sei.

