16:16 Uhr

Bauarbeiten fast fertig: Großbaustelle B300 ab Mittwoch wieder frei

Plus Früher als geplant wird die B300 zwischen Friedberg und Dasing am Mittwoch wieder freigegeben. Warum die Arbeiten so gut vorangehen und was das Projekt kostet.

Von Sebastian Richly

Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer im Raum Friedberg und Dasing. Die B300 ist ab Mittwoch wieder freigegeben. Die Arbeiten auf der Großbaustelle gehen somit früher als geplant zu Ende. Worauf Autofahrer dennoch achten müssen.

