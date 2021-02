13:38 Uhr

Bauzaun fällt durch Sturm auf Gehweg - Feuerwehr muss anrücken

Der starke Sturm schmeißt in Mering einen Bauzaun um.

Durch den starken Sturm fällt am Mittwoch in Mering ein Bauzaun auf einen Gehweg. Polizei und Feuerwehr befestigen den Zaun notdürftig. Verletzt wird niemand.

Der Sturm hat am Mittwoch gegen 17 Uhr einen Bauzaun in Mering umgeworfen. In der Münchener Straße auf Höhe der Bahnunterführung fiel durch den Sturm ein Bauzaun laut Polizei auf den Gehweg.

Bauzaun wird wieder aufgestellt

Durch eine Streife der Polizei Friedberg und Kräften der Freiwilligen Feuerwehr Mering konnte der Bauzaun wieder aufgerichtet werden und notdürftig befestigt werden. Die Verantwortlichen der Baufirma wurden verständigt. Diese kümmerte sich um eine ordnungsgemäße Aufstellung und Sicherung des Zaunes. Durch den umgestürzten Bauzaun wurde niemand verletzt. (AZ)

Themen folgen