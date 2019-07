Begeisternde Tennis-Titelkämpfe in Kissing

Über 200 Spieler und Spielerinnen sorgen für tolle Landkreismeisterschaften.

Es waren – das darf an dieser Stelle ruhig gesagt werden – Meisterschaften der Superlative. Noch nie zuvor waren bei Tennis-Kreismeisterschaften der Erwachsenen so viele Teilnehmer gezählt worden, wie bei denen, die der TC Kissing – mit Unterstützung des TC Mering – ausgerichtet hatte. Und nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ konnten sich diese Titelkämpfe mehr als sehen lassen. Es waren teils hochklassige Matches, in denen die Kreismeister ermittelt wurden.

Tennis erfreut sich großer Beliebtheit

Tennis erfreut sich in der Region weiter großer Beliebtheit, was sich zum einen an den vielen Mannschaften zeigt, die in den Punktspielen aktiv sind und zum anderen, an Turnieren wie beispielsweise dem Zavadil-Cup, der Jugendliche von weither anlockt.

Ein Lob gebührt in jedem Fall auch den Verantwortlichen des TC Kissing, die – auch dank der vielen Helfer – für einen reibungslosen Ablauf sorgten. Diese Kreismeisterschaften waren der nächste Beweis, dass der „weiße Sport“ durchaus Zukunft hat.

