Bei den Kita-Plätzen drängt in Friedberg die Zeit

Noch vor einem Jahr schien die Welt in Ordnung: Gerade 36 Kinder standen in Friedberg auf den Wartelisten für einen Betreuungsplatz, rein rechnerisch reichten die Kapazitäten im ganzen Stadtgebiet sogar aus, um alle Buben und Mädchen unterzubringen. Dennoch empfahl der Sozialausschuss des Stadtrats im Juni 2018, zeitnah eine zusätzliche Gruppe einzurichten.

Inzwischen hat sich die Situation dramatisch verschärft. Bei 1200 vorhandenen Plätzen mussten die Träger 145 Ablehnungen aussprechen – eine Quote von über zwölf Prozent. Statt wie im Ausschuss vorgeschlagen eine zusätzliche Gruppe zu schaffen, konzentrierte die Stadt nach einer entsprechenden Zusage von Bürgermeister Roland Eichmann ihre Planungskapazitäten und finanziellen Ressourcen auf das neue Kinderhaus in Rinnenthal, obwohl dort der Bedarf auch mit der bestehenden Einrichtung gedeckt ist.

Erst Ende März nahm der Stadtrat einen Antrag der Grünen an, einen weiteren Kindergartenstandort zu suchen. Der Bürgermeister stimmte dagegen – mit der Begründung, das gehe ihm zu schnell. Jetzt drängt, wie so oft in Friedberg, wieder einmal die Zeit. Lesen Sie dazu unseren Bericht Friedberg hat viel zu wenig Kita-Plätze

