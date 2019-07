vor 34 Min.

Bei diesem Fest dreht sich alles um Nachhaltigkeit

Am kommenden Sonntag findet in Mering wieder der Zukunftsmarkt statt. Über 30 Anbieter aus der Region präsentieren hier Ideen, Aktionen und Produkte zum Thema Nachhaltigkeit.

Bereits zum dritten Mal findet in Mering das große regionale Nachhaltigkeitsfest für die ganze Familie statt. Der Zukunftsmarkt startet am Sonntag, 7. Juli, im Lippgarten. Über 30 Anbieter aus der ganzen Region präsentieren ihre Ideen, Aktionen und Produkte in puncto Nachhaltigkeit.

Sie kommen aus dem Gebiet von Fürstenfeldbruck über Schmiechen, Mering, Königsbrunn, Augsburg bis aus dem Aichacher Raum. Das Fest bietet an vielen Ständen Mitmachmöglichkeiten. So wird es zum Beispiel die Möglichkeit geben, Biobeutel mit Kartoffeldruck zu gestalten, am Smoothie-Rad sein Mix-Getränk zu kreieren oder Obst- und Getreidesorten zu tasten. Auch die ganz kleinen Gäste dürften ihren Spaß am Glücksrad haben.

Regionale Bands spielen für die Besucher

In neun interessanten Kurzvorträgen können sich die Besucher beispielsweise über Themen wie „Wittelsbacher Land blüht und summt“, einem Kindervortrag zum Thema „Umweltschutz für die Welt von morgen“ oder bei den Aktivisten von „Fridays vor Future“ informieren. Auch gibt es wieder eine kleine Modenschau zum Thema Upcycling.

Für Kurzweil sorgt das musikalische Angebot: Neben der Solosängerin Malaika aus Mering sorgen die regionalen Bands Ticket to Ride und die Jugendband M3 für Abwechslung. Den Abschluss bildet die energiegeladene Drum-Show der Augsburger Formation Pica-Pau. Auch dieses Mal haben die Verantwortlichen ein Kulturprogramm zusammengestellt, bei dem für jeden etwas dabei sein soll. Moderiert wird es wieder von Werner Bader, bekannt vom Bayerischen Rundfunk.

Für das leibliche Wohl sorgt der örtliche Bioladen mit zwei Mittagessen. Zudem gibt es fair gehandelten Kaffee und Kuchen und zum Nachtisch Lidls Bauernhofeis. Neu in diesem Jahr ist das Thema Bildung. Zwei Schulen, drei Kitas und „Fridays for Future“ präsentieren sich mit ihren Ideen zum Thema Nachhaltigkeit. Ein weiterer Schwerpunkt ist lokale Kunst. Verschiedene Künstler aus Mering und der Umgebung stellen ihre Ideen zum Thema Nachhaltigkeit vor.

Dritter Zukunftsmarkt in Mering soll wieder Impulse geben

Die Organisatoren sind sich sicher, dass auch der dritte Zukunftsmarkt wieder viele Impulse gibt, die helfen, Mering ein wenig nachhaltiger zu gestalten. Jeder Besucher kann Ideen und Anregungen für einen verträglicheren Lebensstil mitnehmen. „Das sind ganz einfache Sachen, die im Alltag oft leicht umsetzbar sind, wie die Verringerung von Plastik beim Einkauf“, erläutert Michael Dudella und Rudi Kaiserswerth ergänzt: „Der Einzelne soll natürlich seinen Beitrag leisten, aber auch gesellschaftlich brauchen wir Veränderungen.“ Auch wird das „Bündnis für Nachhaltigkeit“ die Zukunftstasche präsentieren und ausgeben.

Beide freuen sich, dass es auch dieses Jahr mit einem aus 16 Personen bestehenden Organisationsteam gelungen ist, einen abwechslungsreichen Tag zusammenzustellen. Das „Bündnis für Nachhaltigkeit“ ist ein Zusammenschluss von Organisationen und Personen, der das Thema Nachhaltigkeit in Mering und der Region voranbringen will.

Der Tag beginnt bereits um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in St. Michael, in dem KAB-Diözesanpräses Georg Steinmetz zum Thema „Die Sorge um das gemeinsame Haus“ predigen wird. Ab 12 Uhr bis 18 Uhr beginnt dann das Programm im Lippgarten, Marienstraße 7 – bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle. (FA)

Weitere Informationen auch unter www.mering.info oder bei der KAB, Weite Gasse 5 in Augsburg, Telefon 0821/31663523.

