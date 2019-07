00:31 Uhr

Beifall für den Gospelchor

Begeistertes Publikum in der Meringer St. Johanneskirche

Im März hatte der St. John’s Gospelchor in der Kirche Maria Himmelfahrt mit dem Black& White Tourneekonzert mit US-Sängerin Deborah Woodson für ein außergewöhnliches Erlebnis gesorgt. Einige Lieder dieses Abends konnte das Publikum nun erneut hören. Es standen aber auch neue Gospels auf dem Programm, die der Chor in den vier Monaten einstudiert hatte. Trotz der späten Uhrzeit war die evangelische St. Johanneskirche voll besetzt und die Besucher standen auf, klatschten und sangen begeistert mit.

Nicht nur die temperamentvollen Lieder, auch die warmen Temperaturen in der Kirche ließen bei den Zuhörern ein Südstaatengefühl aufkommen. Mit dem Lied „Come on in this house“ zog der St. John’s Gospelchor unter Leitung und Begleitung von Fabian Schäfer am E-Piano ein. 30 Sänger vermittelten den Besuchern ihre große Freude an den Liedern, die Hoffnung, Vertrauen und die gute Nachricht ausdrücken sollen, dass Gott keinen Menschen verloren gibt. „Auch wenn wir uns manchmal von ihm entfernen, hält er zu uns“, versicherte Kuntzsch.

Sehr viel Beifall gab es für den neuen Gospel „Power in the Blood“, bei dem Fabian Schäfer den Solopart übernahm. Die bekannte Geschichte, als sich die Jünger auf dem See Genezareth beim starken Sturm fürchten, erlebte das Publikum in dem spannenden Gospel „The storm is passing over“, bei dem ein deutscher Solotext gesprochen wurde. Gänsehautgefühl gab es bei dem Lied „People get ready“, in dem Alexandra Leimer den Zuhörern mit einem eindrucksvollen Vortrag versicherte, dass nur der Glaube für den Weg zum Himmel nötig sei.

Auch wenn den Sklaven alle Rechte genommen wurden, hatten sie trotzdem noch das Recht zum Loben, brachte der junge Solist Luca Reuter den Zuhörern näher. Den bekannten Gospel „Oh happy Day“ hatte Chorleiter Fabian Schäfer, unterstützt durch Schlagzeuger und Bassist, für den Auszug ausgewählt. (hese)

Der St. John’s Gospelchor probt jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Nähere Informationen findet man im Internet auf www.stjohns-gospel.de

