Beim Feuerwehrfaschingsball in Merching feiern die Narren

Wenn eine Nonne mit sexy Herzausschnitt eine Polonaise anführt, wenn Napoleon gemeinsam mit dem „Eiskönigin“-Ensemble ein Bier trinkt, wenn der Cowboy mit dem Elmo-Monster und der Waldfee einen Sirtaki tanzt und wenn der König zum Song „Highway to Hell“ die Arme nach oben wirft – dann ist Faschingsball in Merching. Als Veranstalter freute sich die freiwillige Feuerwehr über die voll besetzte Mehrzweckhalle, die sich im Glitzerlook präsentierte.

Die 240 Faschingsgäste zeigten sich gut gelaunt und erwiesen sich als äußerst tanzwütig. Kein Wunder, die sechsköpfige Band De Kniabiesla spielte ein breites Repertoire, das von Schlagern wie „Ein Bett im Kornfeld“ über „Atemlos“ bis hin zu modernem Pop wie „Marry You“ reichte, sodass für jeden Geschmack etwas dabei war.

Feuerwehrfaschingsball: Vielfältige Kostüme in Mering

Vielfältig und teilweise sehr fantasievoll waren auch die Kostüme der Feiernden, etwa der Steinzeitmann (Caveman), die Löwenzahn-Frau, die Zuckerwatte mit ihrem Candyman, die Rokoko-Dame, eine Ananas, ein Zauberwürfel sowie Gruppen aus Kühen und Hummern. Dazu konnte man Verkleidungsklassiker wie Vampire, Piraten, Knastbrüder, Hippies, Mönche und Cowboys sehen. Nicht kleinzukriegen: das Hawaiihemd.

Außerdem schwirrten auffällig viele Bienen herum, darunter Bürgermeisterkandidat Markus Storch: „Meine Frau geht als Maja. Und ich als Willi, weil ich der Propere bei uns bin“, erklärt er lachend. Ein weiterer Bürgermeisterkandidat der Gemeinde, Helmut Luichtl, feierte als Hippie mit. Er war allerdings nicht allzu oft auf der Tanzfläche zu sehen, was vermutlich an seinen 70er-Jahre-Plateauschuhen im Tigerlook lag. Die Schuhe habe er selber gekauft, das Laufen darin habe er aber erst ein wenig üben müssen, erzählte er.

Alle jubelten, als das Faschingskomitee Schmiechen (FKS) eintraf. Unter dem Motto „Schmiechen eingeschneit – zum Après-Ski bereit“ zeigte das Prinzenpaar Michael I. und Melanie II. mit der Garde ein gelungenes Showprogramm, das – obwohl es um das Thema Eis und Schnee ging – richtig heiß war. Vor allem, als fünf Tänzer bewiesen, dass Bobfahrer strippen können wie die Chippendales. FKS-Moderator Michael Scherer erklärte, dass die Truppe seit Juli zwei Mal die Woche trainiert habe. Die Vorstellung honorierte das Publikum deshalb mit tosendem Applaus.

Den gab es ebenso für die jungen Feuerwehrmänner, die vom FKS einen Faschingsorden verliehen bekamen. Ausgewählt wurden sie vom Vorstand der Feuerwehr Merching. Vorsitzender Markus Storch berichtet stolz: „Wir haben eine sehr starke Feuerwehrjugend. Die helfen auch heute fleißig mit, stehen in der Küche und in der Schenke, bauen mit auf und ab.“ Nur so könne man den Ball stemmen. Und das sei wichtig, immerhin sei es der letzte Faschingsball im Ort.

So ein Orden ist Segen und Fluch zugleich, erinnert FKS-Moderator Michael Scherer die Ausgezeichneten. Denn man müsse diesen auf jedem Faschingsball in diesem Jahr tragen. Werde man ohne ihn erwischt, müsse man dem FSK eine Runde ausgeben. „Wir haben da schon ein Auge drauf“, ergänzt er.

Auszeichnung vom Merchinger Hühnerkomitee

Weitere Orden wurden etwas später den beiden anwesenden Bürgermeisterkandidaten vom Merchinger Hühnerkomitee verliehen. Dieser lockere Zusammenschluss von 14 Frauen will damit besondere Menschen auszeichnen. „Eigentlich stürmen wir am Weiberfasching die Gemeinde und übergeben dem Bürgermeister einen Ordnen. Dieses Jahr haben wir das schon etwas vorgezogen“, berichtete eine von ihnen. In der Zwischenzeit war die Stimmung noch weiter aufgeheizt; das lag vermutlich auch daran, dass die Bar mittlerweile geöffnet hatte. Ein Gast sagte freudestrahlend: „Eines ist sicher: Früh komme ich heute Abend nicht nach Hause.“

