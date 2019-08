14:00 Uhr

Bestpase sorgt für eine rockige Sommerserenade

Die Cover-Band bringt das Publikum am Mandichosee in Merching zum Kochen. Ein Sänger hat viele Fans.

Von Christina Riedmann-Pooch

Ein malerischer Sonnenuntergang und fast Windstille – damit hatte nicht mal Merchings optimistischer Bürgermeister Martin Walch gerechnet. Eine Traumkulisse am Mandichosee wartete auf die Jungs der Band Bestpase in ihren unverkennbaren Outfits aus schwarzen Shirts und Lederhosen.

Das Publikum war derweil gerüstet mit Liegestühlen, Decken, Windlichtern und vor allem viel Lust auf Rock. Zu den weichen Goldtönen der sinkenden Sonne und fliegenden Wildvögelformationen mischten sich Hits der Stones, der Beatles und von Creedence Clearwater Revival.

Gute Stimmung bei den Besucherin in Merching

Unter der zarten Mondsichel wagten einzelne Zuhörer schon zu ZZ Top ein erstes Tänzchen. Dann bekamen sie eine absolut entspannte Dosis Californication von den Red Hot Chilli Peppers, rockten mit den Foo Fighters und ließen mit The Who viele kleine Stimmungslichter erstrahlen.

Gerade diesen speziellen Mix fand nicht nur ein Besucher aus Augsburg richtig gut – auch die Stimmung und die Location: „Super!“ Besonders Lead-Sänger und Gitarrist Sebastian Schäffler kam als Merchinger richtig gut an: „Sebastian liegt die Musik in den Genen wie seinem Bruder, das haben sie wohl von ihrem Papa: Er spielt nicht nur richtig gut – die Riffs sind exzellent“, begeisterte sich ein Merchinger. „Schade, dass keiner aufsteht und tanzt, eigentlich kann man da gar nicht sitzen bleiben.“ Mit der Band waren auch eingefleischte Sebastian-Fans gekommen und die meinten dazu nur gelassen: „Das kommt gleich: Die spielen an die 40 Lieder – da kann man nicht von Anfang an mittanzen.“

Und sie hatten so recht: Lag es am samtigen Augustdunkel oder an den Songs, die nicht nur rockiger, sondern vor allem auch härter und heißer wurden? Schon nach den ersten Takten der Rock’n’Roll-Runde saßen immer weniger Zuhörer. Rund um die Bühne tanzten, sangen und jubelten die Fans, die Mücken sorgten im Scheinwerferlicht für zusätzliche Lichteffekte und Bestpase steigerte sich mit jeder Nummer: Heavy Metal und Hardrock stand der Band ausgezeichnet – egal ob sie ihre Version von AC/DCs verruchter „Whole Lotta Rosie“, „Whiskey in the jar“, Judas Priests „Breakin’ the Law“ oder den nicht nur gesangstechnisch völlig abgedrehten Song „I believe in a thing called love“ von The Darkness mit wohltuenden Riffs performten, der Auftritt war einfach der Wahnsinn.

Band reitet am Mandichosee auch auf der Neuen Deutschen Welle

Ob nun die Band den größeren Spaß dabei hatte, zu spielen, oder die Zuhörer dabei, mitzurocken, war zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht mehr festzustellen: Dass die Band nach einer derart abgefahrenen Nummer sogar wieder auf der Neuen Deutschen Welle „Völlig losgelöst“ mit Major Tom reiten konnte und das Publikum noch ein Stückchen mehr herauskitzelten, verblüffte keinen mehr. Dass sie nach ihrem „Auf Wiedersehen“ von den Toten Hosen noch eine derart coole Zugabe spielen würde dann doch: Da gab es die verträumte, fast zarte Ballade „Wish you were here“, ein sattes „Smoke on the water“ und es ging sogar noch einmal die in die Sahara mit geschmeidigem Bauchtanz von Paul, arabischem Gesangs-Crashkurs von Sebastian und dem EAV-Kult-Hit „Fata Morgana“, bis der Schmusesong „Ohne dich“ unter dem Sternenhimmel am Mandichosee einen romantischen Schlusspunkt setzte.

