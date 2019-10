14:03 Uhr

Betrüger bringt Rentnerin in Friedberg um tausende Euro

Der Mann hat sich als Dachdecker ausgegeben und wollte für eine angeblich nötige Reparatur sofort eine große Summe Bargeld. Noch ist der Täter nicht gefasst.

Am Montag hat ein Unbekannter in Friedberg eine ältere Dame um mehrere tausend Euro gebracht. Gegen 11.30 Uhr sprach der Mann die Seniorin, die sich gerade im Garten ihres Anwesens in der Straße Am Wasserturm befand, an und gab sich dabei als Dachdekcer aus.

Seniorin aus Friedberg zahlt 3600 Euro an falschen Dachdecker

Das Hausdach sei marode, wie er bereits von außen feststellen könne. Zur genauen Überprüfung müsse er aber auf das Dach. Daher gewährte die Rentnerin dem vermeintlichen Dachdecker Zutritt zu ihrem Haus. Er kam dann laut Polizei mit einer vermeintlich kaputten Dachziegel von seiner Begehung zurück und präsentierte diese der Frau. Dann schlug er ihr vor, die festgestellten Schäden für einen Festbetrag von 3600 Euro zu reparieren. Das Geld benötige er allerdings sofort. Die Seniorin ließ sich auf das vermeintliche Geschäft ein und holte den geforderten Betrag aus einem Zimmer.

Anschließend verließ der Betrüger samt Geld das Anwesen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Es kam jedoch noch schlimmer für die Seniorin: Als sie am Nachmittag nochmals zu dem Aufbewahrungsort ihres Geldes ging, bemerkte sie das Fehlen eines größeren Bargeldbetrages dreier nicht näher beschriebener Goldketten, deren Wert nicht beziffert werden konnte. Nach derzeitigem Sachstand ist laut Polizei davon auszugehen, dass der betrügerische Dachdecker die Frau dabei beobachtet hatte wie sie das Geld holte, um dann in einem günstigen Augenblick an das Versteck zu gehen und weiteres Bargeld und den Schmuck an sich zu nehmen.

Friedberg: Täterbeschreibung des Betrügers

Der Mann wurde sowohl von der Geschädigten wie auch von einer anderen Zeugin wie folgt beschrieben: Um die 40 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, kurze dunkle anliegende Haare, hochdeutsch sprechend und mit einer nicht ganz aufrechten Körperhaltung.

Möglicherweise haben den Täter, der vermutlich in dem Wohngebiet auch andere Hausbesitzer mit der gleichen Vorgehensweise angesprochen hatte und hierbei zu Fuß unterwegs war, auch weitere Passanten gesehen oder es gibt Hinweise auf ein von ihm benutztes Fahrzeug, das er in der Umgebung abgestellt hat. Diese nimmt die Kripo Augsburg unter 0821/3233810 entgegen. Si9e möchte insbesondere auch wissen, ob eine Person, auf die oben stehende Beschreibung zutrifft, in Geschäften, bei Dienstleistern oder anderen Einrichtungen mit 500 Euro-Scheinen bezahlt hat oder diese gewechselt haben wollte.

Tipps zu betrügerischen Handwerkern und wie man sich vor ihnen schützen kann, finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de



Themen folgen