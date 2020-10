12:56 Uhr

Betrunkener reißt Blumen aus Pflanztrog

26-Jähriger auf frischer Tat ertappt. Der Grund für den Vandalismus ist klar.

Am Samstag gegen 22.05 Uhr wurde ein 26-Jähriger auf frischer Tat erwischt, wie er am Marienplatz und in der Jesuitengasse in Friedberg mehrere Blumenkübel über die Straße zog und die darin befindlichen Blumen herausriss. Grund für sein Handeln war offensichtlich seine Alkoholisierung. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,54 Promille.

Polizei sucht Besitzer der Blumenkübel

Der Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Nun sucht die Polizei den Besitzer der Blumenkübel. Hinweise nimmt sie unter Telefon 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

