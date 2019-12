14.12.2019

Bläser stimmen auf Weihnachten ein

Gemeinsam mit abgebrasst geben die Men in Blech zwei vorweihnachtliche Konzerte in Paar und Friedberg. Foto: Ralf Hermle

Men in Blech und abgebrasst spielen in Paar und Friedberg

Alle Jahre wieder kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch die beiden Blechbläserensembles Men in Blech und abgebrasst, um die Freunde besinnlich-festlicher Klänge mit ihren Kirchenkonzerten im Advent zu bescheren. Am Samstag, 21. Dezember, ab 19 Uhr in der Kirche St. Johannes Baptist in Paar und am Sonntag, 22. Dezember, ab 16 Uhr in der Pallottikirche Friedberg wird eine Mischung aus traditionellen, klassischen und modernen Kompositionen mit zehn Blechbläsern dargeboten.

Bei abgebrasst steht Tschaikowskys weihnachtliche Geschichte des Nussknackers, den sie in Musik-Miniaturen aus dem Ballett zum Leben erwecken werden, im Vordergrund. Den Rahmen für dieses Werk bilden unter anderem eingängige Melodien wie „White Christmas“ und „Am Weihnachtsbaum …“. Die Men in Blech haben sich in diesem Jahr ganz dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach verschrieben und präsentieren bekannte musikalische Schlaglichter aus diesem Werk zur Geburt des Kindleins in der Krippe. „Diese Stücke waren für uns als Ensemble eine enorme Herausforderung, in die wir so viel Probenzeit wie schon lange nicht mehr investiert haben. Das hat uns noch mal richtig vorangebracht“, erzählt Tubist Christian Paul. Für eine passende weihnachtliche Geschichte sorgen zwischen den Bläserensembles Elisabeth Helfentsrieder (Paar) und Stefan Galle (Friedberg).

Wie gewohnt treten alle Akteure an diesen Abenden ohne Gage auf und bitten ihre Zuhörer statt eines festen Eintrittspreises um Spenden für gute Zwecke vor Ort. In diesem Jahr erhalten die Friedberger Tafel, die Sozialstation Friedberg und die Kirchenverwaltung in Paar für ihren neuen Altar eine Unterstützung. (FA)

