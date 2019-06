11:12 Uhr

Blühfeld: Instagrammer dürfen sich daran freuen

Die lilafarbenen Nachtviolen beim Meringer Haltepunkt St. Afra haben sich in den sozialen Netzwerken zu einem beliebten Bildhintergrund entwickelt. Hat der Eigentümer damit ein Problem?

Von Gönül Frey und Eva Weizenegger

Anmutige Frauen vor einem violetten Blütenmeer: eine Vielzahl solcher Bilder kursiert gerade in den sozialen Netzwerken. Entstanden sind sie am Meringer Bahnhaltepunkt St. Afra, wo auf einem Feld die Nachtviolen blühen. Die Reaktionen auf die Fotos fallen sehr unterschiedlich aus. Manch einer ärgert sich, dass Fotografen und Modelle teils mitten in das Feld hinein laufen. Den Eigentümer dagegen stört es in diesem Falle nicht.

Vor allem auf der Plattform Instagram sind solche Bilder von besonders schönen Orten zu finden. Wenn beliebte Instagrammer mit vielen Followern eine Sehenswürdigkeit für sich entdecken, kann ein regelrechter Foto-Tourismus einsetzen, der nicht nur angenehm ist.

Doch von den Zuständen wie etwa am idyllischen Pragser Wildsee oder dem malerischen Felsvorsprung Trolltunga in Norwegen, bei dem die Fotografen Schlange stehen, ist das Feld am Bahnhaltepunkt glücklicherweise noch weit entfernt.

Passanten stören sich an Fotografen und Instagrammern

Dennoch berichtet die 19-jährige Prittrichingerin Isabella Schmittmann, die leidenschaftlich gerne fotografiert, dass es nicht bei jedem gut ankommt. Denn auch sie hatte das prachtvolle violette Feld in Mering als Hintergrund für ihre Bilder entdeckt. „Es gibt Passanten die sich aufregen, dass Leute in das Feld gehen. Es tut mir Leid aber ich habe kein Verboten-Schild gelesen und bin ausschließlich auf kahle Stellen getreten“, berichtet die Fotografin.

Ganz ähnliche Motive finden sich auf Instagram. So war etwa auch die gebürtige Aichacherin „Anniigoetze“, der auf Instagram immerhin 8000 Menschen folgen, bereits zum Fotografieren auf dem Feld bei Mering.

Die 21-jährige caaro_lynn zeigt gleich mehrere Bilder des violetten Blütenmeer in ihrem Instagram-Feed. Dafür lässt sie auch mal oben rum die Hüllen fallen und präsentiert mit einem kecken Lächeln zwei Fläschchen einer Kosmetikmarke, die sie offensichtlich vermarktet.

Und mona_teresa schaut entspannt mit Sonnenbrille zwischen den Blüten hervor.



Der Trend zum Blütenfoto wurde auch auf unserer Facebookseite lebhaft diskutiert. Viele ärgern sich: „Und immer schön mittenrein in die Blumen“ kritisiert eine Leserin. „Oh Mann, schön rumtrampeln, dass alles hin ist“, schimpft ein anderer. Doch Isabella Schmittmann bekommt für ihre stimmungsvollen Ansichten auch viel Lob und Zuspruch: „Wirklich tolles Bild! Man merkt was für eine Leidenschaft und Ahnung von Fotografie dahinter steckt“, schreibt etwa eine Leserin.

Landwirte sagen über die Fotos im Blütenfeld: "Uns freut es"

Zu verdanken ist der beliebte Bildhintergrund Waltraud und Andreas Oswald aus Steinach. Sie haben die Fläche bewirtschaftet und dann als Ausgleichsfläche an den Markt Mering abgetreten. Zuvor haben sie jedoch noch im Rahmen einer Aktion des Bayerischen Bauernverbands eine Blühmischung ausgesät. Darunter befanden sich unter anderem die Samen von Borretsch, Bartnelken, Mohn und Stockrosen. Bei den prachtvollen violetten Blüten handelt es sich um Nachtviolen.

An den Fotografen, die nun zu dem Feld pilgern, stören sich die Landwirte aus Steinach jedenfalls nicht: „Uns freut es, wenn die Menschen daran Freude haben“, sagen sie. Das wäre auch nicht anders, wenn ihnen das Feld noch gehören würde, fügen sie hinzu.

Und was sagt der aktuelle Eigentümer? Bürgermeister Hans-Dieter Kandler hat kein Problem, wenn langhaarige Grazien auf dem Feld der Marktgemeinde posieren: „Wenn es die Leute genießen wollen, warum nicht“, meint er. Die Freude werde ohnehin nur von begrenzter Dauer sein. Denn die Kommune musste das Feld als Ausgleichsfläche für den entstehenden Gewerbepark Mering-West erwerben.

„Wir müssen hier neuen Retentionsraum schaffen, der durch den Gewerbepark verloren geht“, erklärt er. Was genau hier geschehe, liege nicht in seiner Hand sondern werde vom Wasserwirtschaftsamt und der Unteren Naturschutzbehörde bestimmt. Insgesamt 1,6 Millionen Euro kosten die Kommune die Auflagen zum Natur- und Artenschutz bei dem Gewerbegebiet – und das ärgert den Bürgermeister merklich mehr als die Fotoaktivitäten der Instagrammer.

